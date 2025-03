Caiado adia lançamento de pré-candidatura após desistência de Gusttavo Lima

A- A+

Menos de uma semana após Gusttavo Lima anunciar que não disputará a Presidência em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), decidiu suspender o evento de lançamento de sua pré-candidatura.

No mês passado, Caiado havia anunciado uma chapa conjunta com o cantor sertanejo. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada pelo Globo por interlocutores.

Marcado para 4 de abril, o evento que oficializaria a entrada de Caiado na corrida pelo Palácio do Planalto ocorreria em Salvador, na Bahia.

Ele ainda viajará a capital baiana, onde irá receber um título de cidadão honorário, mas a formalização de sua pré-candidatura ainda não tem data para ocorrer.

Pressões internas dentro do União Brasil levaram ao adiamento. Parte do partido, alinhada ao governo federal, defende uma aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto líderes da legenda acreditam que Caiado deve consolidar-se primeiro, buscando o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As negociações de federação com o PP também pesaram na decisão. A sigla, comandada por Ciro Nogueira, prega mais cautela antes de qualquer movimentação.

Na semana passada, em entrevista à CNN, Nogueira afirmou que Caiado precisaria do aval de Bolsonaro para consolidar sua candidatura. Fontes ligadas ao partido, contudo, afirmam não ter interferido e alegam que a decisão partiu inteiramente do União Brasil.

Como antecipou o Globo, o anúncio de que faria um ato presidencial foi feito por Caiado na mesma semana em que Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o que gerou insatisfação entre aliados do ex-presidente.

Embora tenha apoiado Bolsonaro em 2022, a relação entre os dois é marcada por atritos, incluindo rompimentos durante a pandemia e divergências eleitorais.

Na última quarta-feira, Gusttavo Lima descartou a possibilidade de ingressar na política "ao menos por enquanto".

— Quero ressaltar que não sou candidato a nenhum cargo político. Em 2026, não serei candidato e nem sequer sou filiado a qualquer partido. Manifestei, sim, meu interesse em ajudar o Brasil, mas meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para um cargo público. Agradeço imensamente as manifestações de carinho e apoio, mas esse não foi e nem será meu objetivo. Pensei muito bem — declarou o cantor em suas redes sociais.

Após a desistência de Gusttavo Lima, Caiado elogiou o artista e destacou sua influência no debate político.

— Independente de ser ou não candidato, ele já entrou para a política. É uma pessoa muito querida, que se posicionou sobre a necessidade de promover mudanças no país, rompendo com essa polarização — afirmou o governador.

A reportagem procurou o governador de Goiás e será atualizada, em caso de manifestação.

