Entrevista Caiado antecipa seus projetos para o Nordeste no podcast da próxima semana O governador de Goiás é o entrevistado na terça-feira (28) do "Direto de Brasília", apresentado por Magno Martins

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), é o convidado do meu podcast, em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", na próxima terça-feira (28). No programa, ele deve comentar suas ideias para o Nordeste e os projetos que tem para o combate à seca na região.

Caiado também deve falar sobre sua agenda rumo a 2026, o cenário da direita nas próximas eleições e as pautas que defende, como a segurança pública e o agronegócio.

Médico ortopedista formado pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Caiado é natural de Anápolis (GO) e vem de uma família tradicional de produtores rurais. Foi deputado federal por vários mandatos, senador da República e, desde 2019, exerce o cargo de governador de Goiás, tendo sido reeleito em 2022, no primeiro turno.

Nos últimos meses, Caiado tem sinalizado sua candidatura à Presidência da República e defende que a direita apresente mais de um nome para o enfrentamento com o campo progressista. Ele se posicionou de forma independente de Jair Bolsonaro, afirmando que manterá sua postulação mesmo com o ex-presidente na disputa.

O Direto de Brasília vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, além de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem o programa a Gazeta News (Grupo Collor), em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras; e a LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são: Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe; Autoviação Progresso; Grupo Antonio Ferreira Souza; Água Santa Joana; Faculdade Vale do Pajeú; e o Grupo Grau Técnico.

