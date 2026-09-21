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Eleições 2026 Caiado chama aposta em Flávio de 'roleta russa' e diz ter espaço para crescer contra Lula Antes do debate promovido pelo Flow, em São Paulo, Caiado disse que Flávio teria chegado a um teto de rejeição, enquanto sua candidatura ainda teria espaço para crescer

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta segunda-feira (21) que apostar em Flávio Bolsonaro (PL) para derrotar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria uma "roleta russa". Antes do debate promovido pelo Flow, em São Paulo, Caiado disse que Flávio teria chegado a um teto de rejeição, enquanto sua candidatura ainda teria espaço para crescer.

"Quem está apostando Flávio, na verdade, está apostando na loteria, porque ele tem 50% de rejeição, não tem como crescer, eu tenho como crescer", afirmou. Caiado disse ainda que, na pesquisa à qual se referia, aparece empatado com Lula em uma simulação de segundo turno, enquanto Flávio estaria atrás do petista.

Segundo o goiano, o eleitor que busca uma candidatura capaz de enfrentar Lula deveria considerar também o nível de rejeição dos candidatos. "O cidadão que acha que o caminho é o Flávio, ele está indo na loteria", reforçou.

Caiado também criticou as ausências de Flávio e Lula do debate desta segunda. Segundo ele, os dois evitariam situações em que fossem confrontados sobre temas envolvendo suas trajetórias e pessoas próximas. "Eles não vêm porque não suportam uma pergunta", disse.

Caiado participa do debate do Flow ao lado de Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

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