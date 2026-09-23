A- A+

Eleições 2026 Caiado compara voto em Lula ou Flávio Bolsonaro a 'jogar no tigrinho': 'Você já perdeu' O candidato defendeu que o eleitor avalie alternativas aos dois adversários

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) comparou nesta quarta-feira, 23, um eventual voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL) a "jogar no tigrinho" e afirmou que o eleitor já estaria derrotado ao escolher um dos dois. A declaração foi feita durante debate promovido pela Veja.

"Votar nos dois é igual jogar no tigrinho. Você já perdeu", afirmou Caiado.

O candidato defendeu que o eleitor avalie alternativas aos dois adversários e disse que, caso não chegue ao segundo turno, a disputa entre Lula e Flávio seria uma "roleta russa". "Só que vai estourar na cabeça do eleitor e da população brasileira", declarou.

Caiado também recorreu à própria trajetória para pedir votos. "Ninguém muda o Brasil se não tem na sua história de vida dignidade. Dá um Google no Caiado aí, vê se tem alguma coisa na minha vida. Então, é com exemplo de vida que a gente vai mudar o País", afirmou.

Caiado e Zema são os únicos dos seis convidados presentes no debate desta quarta-feira. Augusto Cury (Avante) cancelou a participação para viajar a Belo Horizonte e comparecer ao velório do empresário Bruno Avelar, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Renan Santos (Missão) também não participam.

Veja também