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Elieções 2026 Caiado critica Desenrola, juros e diz que pediu ao STF fim de sigilo em casos do Master e INSS Caiado diz que alto custo do crédito inviabiliza produção e pressiona atividade econômica

O candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, criticou o programa Desenrola e afirmou que a iniciativa do governo federal "é uma farsa".

Na avaliação dele, o custo do crédito inviabiliza a produção e pressiona a atividade econômica "Juro real de 9,5% quebra qualquer produtor de qualquer área", afirmou ele nesta sexta-feira (28), em evento da Associação Comercial do Rio de Janeiro.

"Com a taxa de juros atual, ninguém vai investir no Brasil; é melhor ser rentista."

Ao tratar de contas públicas, o candidato afirmou que "o Orçamento está 100% comprometido" e que, "se o Brasil não mudar, não precisa de presidente, pois será só pagar", em referência, segundo ele, ao espaço reduzido para políticas públicas e investimentos diante de despesas obrigatórias.

O candidato criticou ainda o arcabouço fiscal adotado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Todo mundo sabe que o governo fraudou o arcabouço fiscal mentindo", disse, ao sustentar que houve manipulação de premissas e falta de transparência na condução das regras fiscais.

Caiado reafirmou ainda que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a retirada de sigilo em temas que, segundo ele, são de interesse público no contexto eleitoral.

"Pedi que o STF abra mão do sigilo do Master e do INSS para que eleitor não vote enganado", afirmou.

Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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