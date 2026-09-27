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Eleições 2026 Caiado critica "enfrentamento político-religioso" após boato sobre Flávio e Nossa Senhora Fala ocorre em meio à repercussão das falsas alegações que associaram Flávio Bolsonaro (PL) a uma iniciativa para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) criticou neste domingo, 27, o que chamou de "enfrentamento político-religioso" na reta final da campanha e defendeu que disputas eleitorais não sejam levadas para o campo da fé.

A afirmação foi dada após missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, em Goiânia.





A fala ocorre em meio à repercussão das falsas alegações que associaram Flávio Bolsonaro (PL) a uma iniciativa para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.



O candidato do PL negou ter apoiado qualquer medida nesse sentido. Caiado escolheu justamente uma paróquia dedicada a Nossa Senhora para cumprir a agenda de campanha deste domingo.



"Eu sou católico praticante. Eu sou afilhado de Nossa Senhora das Graças. Eu aprendi que é na fé que você supera todas as suas dificuldades", afirmou Caiado após a celebração.

Segundo ele, a campanha entrou em um ambiente de intolerância que precisa ser contido.

"Nós temos que respeitar todas as religiões. Cada um tem o direito da sua escolha. Nós não podemos, de maneira nenhuma, politizar esse processo e muito menos caminhar para um lado de enfrentamento."



Caiado disse ainda que cabe ao Estado garantir a liberdade religiosa, independentemente da crença.

"Eu repudio frontalmente todos aqueles que querem usar de um momento como esse, de qualquer restrição a qualquer opção religiosa que a pessoa tenha", afirmou.



Para o candidato, o ambiente de hostilidade ultrapassou a disputa política. "O ódio está dominando um segmento da sociedade brasileira, está distorcendo totalmente o bom senso, o equilíbrio de uma campanha eleitoral, da convivência entre as pessoas."



O presidenciável afirmou ter aproveitado a missa para fazer um pedido pela redução das tensões na reta final.

"Pedi muito a Deus para que aliviasse o coração dessas pessoas que estão vivendo este momento de ódio", disse. "É triste, é deprimente ver o ódio dominando um universo enorme de brasileiros e levando o Brasil para esse enfrentamento político-religioso."



A controvérsia sobre Nossa Senhora Aparecida ganhou força depois de uma declaração no programa "Em Pauta", da GloboNews, sobre a existência de um movimento de setores evangélicos para alterar a condição da santa como padroeira do Brasil.

A fala não atribuía a iniciativa a Flávio, mas passou a circular nas redes associada ao candidato do PL.



A GloboNews posteriormente pediu desculpas e informou que um projeto com esse objetivo havia sido apresentado em 2007 e arquivado no ano seguinte.



A repercussão se espalhou pelas redes sociais na reta final da eleição. Levantamento do Instituto Democracia em Xeque (IDX), divulgado no sábado, registrou 977,6 mil publicações sobre o tema em 55 horas, com 8,5 milhões de interações.



No sábado, 26, Caiado já havia comentado o episódio nas redes sociais. Sem citar Flávio, escreveu que, como católico e devoto de Nossa Senhora das Graças, lhe doía "ver alguém querer apagar Nossa Senhora Aparecida da história do Brasil" e acrescentou: "Ninguém vai arrancar Nossa Senhora do coração do povo brasileiro."



Críticas a Lula na reta final sobre medida das bets

Na mesma agenda, Caiado também classificou como "oportunista" a decisão do governo Lula de proibir as bets. "A decisão dele foi uma decisão oportunista", afirmou.



O candidato afirmou que, se eleito, não pretende banir as plataformas, mas adotar uma regulamentação mais dura, com ações educativas, restrições à publicidade e medidas voltadas aos impactos do jogo sobre a saúde.



"Você tem que ter uma gradação", disse. Caiado afirmou ainda ser "avesso a jogo" e citou que não autorizou loteria em Goiás enquanto governador.



Ao falar sobre a reta final da campanha, disse que o País vive uma disputa marcada pelo antagonismo e pela escolha do "rejeitado preferido". "Isso não constrói nada", afirmou. "Se governa pacificando, se governa aglutinando."



Na sexta-feira, 25, Lula assinou uma medida provisória que proíbe as bets no País e anunciou o Desenrola Brasil 3.0.

Neste domingo, Caiado também criticou o programa nas redes sociais e acusou o presidente de agir "no desespero".

"É a mesma mentira maquiada para tentar vender ilusão a quem está endividado. Ele acaba com o Brasil e quem paga o pato é o trabalhador", escreveu

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