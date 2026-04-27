A- A+

Eleições 2026 Caiado diz preferir que Zema concorra sozinho à presidência, mas não descarta chapa com adversário Pré-candidato à presidência ponderou, no entanto, que a união de candidaturas beneficiaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta a reeleição

O ex-governador de Goiás e pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 27, que considera o seu nível de desconhecimento entre os eleitores o principal entrave de sua futura campanha, ensaiou um slogan nacionalista e disse preferir que Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais que entrou em conflito com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concorra sozinho à presidência, e não em uma chapa conjunta.

— Acho que cada um tem o seu estilo. Eu respeito totalmente que cada pré-candidato tenha o seu modelo. O meu estilo é o seguinte: eu governo pacificando — declarou Caiado durante evento em Itu, no interior de São Paulo.

Ele foi questionado três vezes por jornalistas sobre as chances atuais de compor uma chapa com Zema. Não descartou a possibilidade, mas alegou que a união de candidaturas é uma estratégia que beneficiaria o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta a reeleição.

— Por que eu tentaria inibir a campanha de um colega? — respondeu o goiano.

Em outro momento, saiu-se com um slogan nacionalista para sua pré-campanha.

— Se eu assumir a presidência, eu vou entregar o Brasil aos brasileiros. Podem confiar no Caiado. Isso eu dou conta de fazer e sei fazer. O meu adversário sabe qual é? Que eu preciso ser conhecido: 53% da população não me conhece — disse ele, em outro momento.

Veja também