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ELEIÇÕES 2026 Caiado diz que filha de Silvio Santos é 'nome forte' para vice: "Capacidade de falar para milhões" Ex-governador ponderou que partido terá reunião na próxima semana para debater tema; presidente da sigla, Gilberto Kassab se colocou "à disposição"

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, é um "nome forte" para concorrer como vice em sua eventual chapa na corrida pelo Palácio do Planalto. Silvia se filiou ao PSD em março para concorrer como deputada federal por São Paulo. Na semana passada, o presidente da sigla, Gilberto Kassab, se colocou à disposição para "acatar qualquer decisão coletiva" sobre também entrar na disputa ao lado de Caiado.

— Sem dúvidas é um nome forte. É uma mulher que tem capacidade de poder falar para milhões de brasileiros, com um programa de televisão, e isso faz com que ela seja uma deputada federal (que será) eleita — disse Caiado, nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva em Belo Horizonte, conforme noticiado pelo Valor Econômico.

O goiano declarou que o assunto será debatido em uma reunião do partido ocorrerá na próxima segunda-feira (8), em São Paulo. A possibilidade de Kassab entrar como vice está em discussão, de acordo com Caiado, que também negou a possibilidade de abandonar a disputa para concorrer com o ex-governador Romeu Zema (Novo):

— Esse assunto (ser vice Zema) não foi tratado de maneira alguma — afirmou Caiado, que ressaltou que o último encontro eles eles serviu para se concentrar na unidade da direita. — Se nós começarmos a nos dispersar, nós não vamos ter bons resultados no segundo turno. Nós temos que chegar com um grau de convivência pacífica e harmoniosa entre nós — completou.

Vice em aberto

No último sábado, dia 30, Kassab divulgou uma nota pública em que sugere que poderia aceitar ser candidato à vice-presidente na chapa de Caiado:

"Mesmo já tendo afirmado que uma candidatura chapa pura pode ser uma hipótese concreta, entendo que muitas etapas e entendimentos precisam ser cumpridos, dentro e fora do nosso partido, até que seja tomada uma decisão sobre o perfil da nossa chapa", escreveu.

O líder partidário disse, ainda, que "como presidente e militante do PSD, coloco-me à disposição para ouvir e acatar qualquer decisão coletiva, sabendo, de antemão, que ela será a melhor para o futuro do nosso projeto".

Antes disso, na terça-feira passada (26), durante um evento com investidores em São Paulo, Zema disse que não descarta a possibilidade de construir uma aliança com Caiado. O ex-governador disse que ambos se dão bem e que Minas Gerais e Goiás são estados "quase gêmeos".

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