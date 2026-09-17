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Eleições 2026 Caiado diz que Flávio e Lula não têm condições de dar rumo ao País "Pior de tudo é você enxergar que nenhum dos dois, que hoje estão em condições de primeiro lugar nas pesquisas, têm condições de governabilidade", afirmou o candidato do PSD

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que seus adversários na disputa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não possuem condições de dar rumo ao País, diante da crise estabelecida no Supremo Tribunal federal (STF). A declaração foi feita em sabatina da Novabrasil.

Durante sua fala sobre a atual situação do STF e da crise institucional que o País atravessa, o candidato afirmou que o "pior de tudo é você enxergar que nenhum dos dois, que hoje estão em condições de primeiro lugar nas pesquisas, têm condições de governabilidade", e afirmou que Lula é ligado a um grupo dentro da Corte, e Flávio a outro.

"Eles não tem condição de poder dar rumo ao País, eles não têm como chamar o Congresso, chamar o Supremo, chamar a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas e dizer: olha, o rumo é esse", afirmou Caiado. "Um envolvido em escândalos que tem trinta anos, desde que eu denunciei da Lubeca em 1989. Então ele é useiro e vezeiro na corrupção. O outro (Flávio) é agora investigado pelo Supremo", disse.

Em seguida, ele voltou a chamar Flávio Bolsonaro de "kinder ovo" e seguiu: "todo dia uma surpresinha.

"Um cidadão desse, envolvido em rachadinha, como é que vai se apresentar como presidente da República?", continuou Caiado.

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