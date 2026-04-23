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ex-presidente Caiado diz que Jair Bolsonaro não soube governar e que gestão ruim abriu caminho para o PT Questionado sobre Flávio Bolsonaro, também postulante ao Planalto, o goiano evitou críticas diretas: 'a sociedade que vai analisar quem está mais preparado'

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi um bom gestor durante seu mandato como chefe do Executivo federal entre os anos de 2019 e 2022. Questionado sobre Flávio Bolsonaro, também postulante ao Planalto nas eleições deste ano, o goiano evitou críticas diretas, mas disse que "a sociedade que vai analisar quem está mais preparado". As declarações foram dadas ao Estadão.

Caiado foi perguntado se Jair Bolsonaro não soube governar. "Ora, se perdeu a eleição... Veja bem, se você está no mandato, perde a eleição no mandato e não faz o seu sucessor, é lógico que você não pode se credenciar como bom gestor naquele momento", respondeu.

Em seguida, o pré-candidato à Presidência sustenta que, se a gestão de Bolsonaro tivesse sido boa, o PT não teria retornado ao poder. "Se fosse uma boa gestão, o PT não seria mais uma opção no Brasil", disse.

Concorrente à Presidência

Caiado evitou fazer críticas diretas a Flávio Bolsonaro, dizendo que "não fulaniza o debate" e que cabe ao eleitor julgar. Pressionado sobre as qualidades que faltam a Flávio para ser presidente, reiterou que não é sua função responder a essa pergunta: "Quem decide é o eleitor".

O goiano também rejeitou a ideia de que sua candidatura seria apenas mais uma voz crítica a Lula, como a campanha de Flávio enxerga. "Eu não vou ficar polarizando. Eu vou mostrar o meu potencial. Essa discussão tem que ser elevada, não pode empobrecer o debate", afirmou.

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