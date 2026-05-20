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Eleições 2026 Caiado diz que político 'contaminado' por Vorcaro não tem condições de chegar à Presidência Ex-governador goiano negou, em seguida, que comentário seria indireta ao senador Flávio Bolsonaro, que admitiu ontem ter visitado o banqueiro em casa

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) disse, sem citar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que uma pessoa "contaminada" por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não pode ser presidente do Brasil.

A declaração foi proferida nesta quarta-feira, durante sua participação na Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, no dia seguinte ao relato feito por Flávio da visita feita por ele ao banqueiro no ano passado, após ele ser preso pela primeira vez.

— A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República. O Vorcaro estava contaminando todos os Poderes, e nós estamos vivendo nessa desordem institucional. Você não sabe em quem acredita, porque hoje tanto o Supremo quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a presidência e outros tantos estão envolvidos em escândalo — disse.

Na ocasião, Caiado também frisou que tem "40 anos de vida pública" e não esteve envolvido em "negociata, propina nem enriquecimento ilícito". Mais tarde, em uma coletiva de imprensa também durante o evento, negou que a fala teria sido uma "indireta" para Flávio.

Já ontem, durante o cumprimento de uma agenda na Associação Paulista de Supermercados (Apas), defendeu que o senador "preste contas à população" e disse que é preciso ter "autoridade moral" para sentar na cadeira de presidente.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por sua vez, disse ontem que nunca teve um encontro com Vorcaro, mesmo morando na mesma cidade que o banqueiro, em Belo Horizonte, e que "assombração sabe para quem aparece". A presença de Zema também é aguardada na Marcha dos Prefeitos nesta quarta-feira.

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