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Eleições 2026 Caiado é mais "agressivo", mas deve ficar na "periferia da eleição", diz Gleisi Ministra das Relações Institucionais afirmou que governador de Goiás não conseguirá vencer a polarização

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta segunda-feira (30) que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, escolhido pelo PSD para disputar a Presidência da República, é “uma figura mais agressiva” do que os outros nomes do partido, mas, mesmo assim, deve ficar na “periferia da eleição”.

— Obviamente que o Caiado é uma figura mais agressiva, eu diria — afirmou a ministra, que deixará o cargo na quarta-feira para concorrer ao Senado pelo Paraná.

Gleisi entende que não deve haver espaço para um candidato da terceira via diante da polarização.

— Eu não sei como vai ser o comportamento da extrema-direita em relação a ele. Do agronegócio com ele, com o Flávio, como é que isso vai sopesar. Mas eu acho que num quadro como nós estamos, de polarização, é muito difícil, seja quem seja, na terceira via, ter um espaço maior

A ministra entende que o quadro está consolidada para uma disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

— Não é porque eu não quero. É porque é a realidade da política, entendeu? As coisas estão muito consolidadas, estão muito polarizadas. Então, é muito difícil ele, por exemplo, conseguir um espaço que seja maior. Eu acho que vai ficar muito na periferia da eleição.

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