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Caiado é o governador mais bem avaliado, e Castro, o pior, aponta Genial/Quaest

O ex-governador do Rio de Janeiro foi o único gestor a somar mais menções negativas que positivas

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Caiado é o governador mais bem avaliado, aponta pesquisa Caiado é o governador mais bem avaliado, aponta pesquisa  - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem a gestão mais bem avaliada entre os dez Estados nos quais a Genial/Quaest realizou pesquisas eleitorais nas últimas duas semanas. Os levantamentos divulgados pelo instituto nesta semana mostram que os goianos são os que mais aprovam a gestão dos últimos quatro anos, enquanto o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), registrou a pior avaliação.

Além da aprovação e avaliação do governo estadual, a Genial/Quaest também perguntou aos entrevistados se o governador merece se reeleger ou fazer o sucessor. Caiado também é o mais bem colocado no quesito, enquanto Castro registrou a pior posição.

A Genial/Quaest realizou 11.646 entrevistas a domicílio com eleitores de dez Estados entre os dias 21 e 28 de julho. Confira mais detalhes sobre os levantamentos abaixo.

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Caiado registrou uma aprovação de 87% em Goiás, enquanto 7% desaprovam a gestão e 6% não responderam. A segunda e a terceira colocação no quesito de aprovação são de correligionários de Caiado: Ratinho Júnior é aprovado por 81% dos paranaenses, enquanto Raquel Lyra, em Pernambuco, registrou 68% de menções favoráveis.

Na outra ponta, Castro registrou 54% de desaprovação. O ex-governador do Rio de Janeiro foi o único gestor a somar mais menções negativas que positivas. Caiado também é o mais bem colocado no quesito de avaliação do governo, com 72% de menções positivas.

A Genial/Quaest também perguntou aos entrevistados se o governador merecia se reeleger ou fazer um sucessor. Os líderes do quesito foram Caiado e Ratinho. Ambos já completaram dois mandatos à frente dos Executivos locais e preparam a eleição de seus sucessores: Daniel Vilela (MDB) e Sandro Alex (PSD), respectivamente.

O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro são os dois Estados em que a maioria dos entrevistados avalia que a gestão anterior não merece fazer sucessores. Para 51% dos gaúchos, Eduardo Leite (PSD) não merece ser sucedido por Gabriel Souza (MDB). No Rio de Janeiro, 64% não acham merecida uma vitória de Douglas Ruas (PL), candidato de Cláudio Castro.

Saiba mais sobre os levantamentos

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