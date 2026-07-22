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Eleições 2026 Caiado e Renan Santos criticam Flávio Bolsonaro por falas em reunião com embaixadores Flávio, que também é pré-candidato à Presidência, participou nesta terça-feira (21) em Brasília, de encontro com embaixadores estrangeiros

O candidato Renan Santos (Missão) e o pré-candidato Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência criticaram nesta quarta-feira (22) as declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre urnas eletrônicas em encontro com embaixadores.

Flávio, que também é pré-candidato à Presidência, participou nesta terça-feira (21) em Brasília, de encontro com embaixadores estrangeiros. Durante o evento, o senador pediu que os países enviem "a maior quantidade de observadores possíveis" para as eleições.

O pré-candidato também repetiu informação falsa ao citar uma suposta ligação entre as urnas eletrônicas brasileiras e a empresa Smartmatic, que é associada a uma fraude nas eleições venezuelanas de 2010. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, em 2020, que a corporação citada forneça urnas ou softwares utilizados nas eleições brasileiras.

Em publicação no X, Caiado disse que o encontro deveria ter sido focado na pauta comercial. "Dava para vender soja. Dava para abrir mercado para indústria. Dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica!", escreveu.

Já Renan Santos questionou a estratégia do adversário ao repetir críticas às urnas diante de representantes estrangeiros. "Qual a imagem que a gente passa para o mundo? O candidato que ainda está em segundo colocado nas pesquisas falando que a urna não funciona", disse.

O candidato questionou por que Flávio insiste nesse tipo de discurso e sugeriu que o adversário estaria prejudicando a própria candidatura para se antecipar a uma possível derrota.

Além disso, Renan Santos afirmou ter participado de um encontro semelhante com embaixadores e criticou o fato de Flávio não ter falado em inglês durante a reunião. "É uma língua que os outros conhecem, que o mundo conhece e que mostra que o presidente da República está pronto a dialogar com o mundo", declarou.

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