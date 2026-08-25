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Eleições 2026

Caiado: Encaminharei ao Congresso anistia geral, ampla e irrestrita

As declarações ocorreram na noite desta terça-feira, 25, durante a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo

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Caiado foi o segundo presidenciável a participar da sabatina da Globo Caiado foi o segundo presidenciável a participar da sabatina da Globo  - Foto: TV Globo/Reprodução

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, voltou a afirmar que vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de anistia geral, ampla e irrestrita, com inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As declarações ocorreram na noite desta terça-feira, 25, durante a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo.

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"Jamais transigi das regras da democracia. Nunca contestei os resultados", declarou. "Precisamos acabar com a polarização e pacificar o País", disse Caiado, ao justificar a anistia aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Na ocasião, ele também afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) "anistiou" o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que voltou a disputar eleições em 2022.

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