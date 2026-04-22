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Eleições 2026 Caiado escolhe ex-ministro de FHC para elaborar plano de governo à Presidência Roberto Brant costuma tecer críticas ao governo do presidente Lula (PT) e se posiciona contra a polarização política no país

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência da República, escolheu o ex-ministro Roberto Brant para trabalhar na construção de seu plano de governo na corrida ao Palácio do Planalto. Brant também foi deputado federal por 20 anos, entre 1987 e 2007. A informação foi confirmada por Caiado ao Globo.

— Ele (Brant) vai ser o coordenador dos vários temas que compõem a construção do Plano de Governo. Tem indiscutível preparo e capacidade intelectual — afirmou Caiado.

O político foi ministro do governo de Fernando Henrique Cardoso na pasta da Previdência e Assistência Social. Ele assumiu o cargo em março 2001 e permaneceu nele por 1 ano. Brant foi eleito primeiro pelo PMDB, e passou pelos antigos partidos PRS, PTB e PFL, além do PSDB.

Atualmente, o ex-deputado é articulista no jornal Estado de Minas. Em seus textos, costuma fazer críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como a expansão das despesas públicas e o aumento de impostos.

Ao mesmo tempo, Brant também defende que a polarização e as "ideologias" distintas fazem com que não seja possível chegar a um consenso, o que torna a política inapta para resolver problemas. No fim do ano passado, ele chegou a afirmar que, se a disputa entre bolsonaristas e petistas se repetir, será "uma grande frustração para uma parte importante dos brasileiros".

Dentre as atuações de sua carreira política, Brant integrou a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, e também foi Secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais entre março de 1991 e março de 1994.

Articulações de Caiado

O pensamento conversa com o que Caiado vem defendendo publicamente. No lançamento de sua pré-candidatura, ele avaliou que o Brasil "não suporta mais" viver no ambiente polarizado, o que poderia ser superado caso alcance a Presidência.

Na ocasião, ele criticou o PT, mas também ressaltou a "falta de experiência" do senador Flávio Bolsonaro, escolhido como o presidenciável do PL.

O mesmo discurso também foi adotado por Gilberto Kassab, presidente do PSD, que define Caiado como uma "alternativa" — e rejeita a definição de "terceira via" —, além também já ter mencionado a inexperiência do filho de Jair Bolsonaro (PL) em cargos no Executivo.

Além de ter escolhido Brant, Caiado tem intensificado suas articulações de pré-campanha. Devido à localização estratégica, ele se mudou para São Paulo, e também tem demonstrado interesse em angariar o apoio do segmento evangélico.

Como mostrou o Globo, a ofensiva conta com o pastor e deputado Otoni de Paula (PSD-RJ) como principal articulador da campanha com igrejas e lideranças religiosas. Nesta terça-feira, Caiado participou de uma conferência da Igreja Fonte da Vida, na Zona Leste da capital paulista.

Já em relação à formação de sua chapa, Caiado tem defendido que Kassab ocupe a vaga de vice-presidente. Durante agenda em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, na noite deste domingo, Caiado afirmou que o “cenário ideal” inclui o aliado na disputa.

— Era perfeito, completo em tudo. Maior articulador. Já tenho o seu apoio. Pode ter certeza, isso daí fecharia com chave de ouro — afirmou.

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