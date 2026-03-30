Caiado foi escolhido por ter mais chances de chegar ao segundo turno, diz Kassab
Governador de Goiás será o pré-candidato do PSD à Presidência da República
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a decisão de lançar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como o pré-candidato do partido à Presidência da República, foi motivada pelo fato do goiano ter "mais chances" de alcançar o segundo turno das eleições.
Segundo Kassab, Caiado tem mais chances de vencer a disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O líder partidário rechaçou que Caiado será a "terceira via" no pleito, sendo definido como uma "alternativa aos brasileiros".
Leia também
• Kassab confirma Caiado na disputa presidencial, descarta Tarcísio e critica Lula e Bolsonaro
• Em fala com Kassab sobre escolha de Caiado, Leite mostra incômodo e diz que deve abrir mão do Senado
• Ronaldo Caiado será lançado pré-candidato ao Planalto por Kassab
"A decisão foi por uma questão eleitoral, entendendo que Ronaldo Caiado tem mais chances de chegar no segundo turno. E chegando no segundo turno, que precisa chegar no segundo turno para ganhar as eleições, ele vencerá as eleições", disse Kassab, em declaração concedida durante o evento Banco Safra Macro Day.