Seg, 30 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda30/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Caiado foi escolhido por ter mais chances de chegar ao segundo turno, diz Kassab

Governador de Goiás será o pré-candidato do PSD à Presidência da República

Reportar Erro
O Presidente Nacional do PSD, Gilberto KassabO Presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab - Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a decisão de lançar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como o pré-candidato do partido à Presidência da República, foi motivada pelo fato do goiano ter "mais chances" de alcançar o segundo turno das eleições.

Segundo Kassab, Caiado tem mais chances de vencer a disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O líder partidário rechaçou que Caiado será a "terceira via" no pleito, sendo definido como uma "alternativa aos brasileiros".

"A decisão foi por uma questão eleitoral, entendendo que Ronaldo Caiado tem mais chances de chegar no segundo turno. E chegando no segundo turno, que precisa chegar no segundo turno para ganhar as eleições, ele vencerá as eleições", disse Kassab, em declaração concedida durante o evento Banco Safra Macro Day.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter