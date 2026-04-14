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GESTÃO Caiado: gestão federal dificulta avanço do Brasil em temas que dependem da Presidência De acordo com o ex-governador, "quando se governa com uma visão de trazer resultados e de entregas, a população enxerga, apoia e ao mesmo tempo o Estado cresce

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), voltou a criticar a gestão federal, acusando-a de estar dificultando o avanço do Brasil em temas que dependem da Presidência da República, da pauta de um governo que pensa em termos de mundo e de desenvolvimento.

"Temos estados que estão andando muito à frente do governo nacional. Mas muito, mas muito à frente. Essa é uma realidade que nos empolga para mostrar que realmente o Brasil tem jeito", disse Caiado, que participa neste momento do painel "Existe um Brasil que dá certo: a agenda das Onças Brasileiras", em evento realizado em São Paulo pela Apex Partners.

De acordo com o governador, "quando se governa com uma visão de trazer resultados e de entregas, a população enxerga, apoia e ao mesmo tempo o Estado cresce e você vê uma mudança substantiva na vida das pessoas, como também das empresas que crescem cada vez mais".

"Se você não tiver autoridade moral, você não governa na área da segurança. Porque a polícia é a primeira a saber se você é ligado à bandidagem, à propina, à corrupção, e não vai acatar uma ordem sua e ela vai simplesmente, não vai alcançar as pessoas que estão à frente do combate à criminalidade, que sabem que o governante é envolvido em bandalheira. Então, não tem como você vestir o terno de governador e depois querer conviver com a criminalidade", disse, acrescentando que não há governabilidade se não houver boa gestão na segurança e na política fiscal.



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