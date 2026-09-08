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STF Caiado julga 'inaceitável' que um membro do STF seja rastreado por operação da PF Em declaração, o ex-governador de Goiás e presidenciável pelo PSD também defende que a Polícia Federal recupere "a sua condição de poder combater o crime"

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou ser um "crime" o rastreio de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de uma operação da Polícia Federal (PF).

As declarações ocorreram nesta terça-feira (8), durante coletiva de imprensa em Campinas (SP).

Na ocasião, Caiado parabenizou o ministro André Mendonça, do STF, pela decisão de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do cargo.

"A mais acertada e, ao mesmo tempo, quero cumprimentar e aplaudir a decisão de solicitar o afastamento. É inaceitável, é inadmissível que um membro do Supremo seja rastreado por uma operação da Polícia Federal", disse.

O ex-governador de Goiás continuou: "As instituições estão firmes e conseguiram superar mais esse golpe, porque, sem dúvida alguma, é um grande crime que se pratica contra um membro do Supremo Tribunal Federal".

Caiado classificou ainda como "execrável" a conduta da Polícia Federal. "É algo que realmente destrói a credibilidade da Polícia Federal. É lógico que não são todos os membros, mas esses que estão nessas áreas merecem, sim, serem afastados imediatamente."

Na ocasião, o candidato também defendeu que a Polícia Federal recupere "a sua condição de poder combater o crime, e não ficar patrulhando, ou ameaçando, ou grampeando autoridades como o ministro André Mendonça".

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