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STF

Caiado julga 'inaceitável' que um membro do STF seja rastreado por operação da PF

Em declaração, o ex-governador de Goiás e presidenciável pelo PSD também defende que a Polícia Federal recupere "a sua condição de poder combater o crime"

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Em coletiva de imprensa em Campinas (SP), Caiado comenta operação da PF que envolveu ministros da Suprema CorteEm coletiva de imprensa em Campinas (SP), Caiado comenta operação da PF que envolveu ministros da Suprema Corte - Foto: TV Globo/Reprodução

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou ser um "crime" o rastreio de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de uma operação da Polícia Federal (PF).

As declarações ocorreram nesta terça-feira (8), durante coletiva de imprensa em Campinas (SP).

Na ocasião, Caiado parabenizou o ministro André Mendonça, do STF, pela decisão de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do cargo.

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"A mais acertada e, ao mesmo tempo, quero cumprimentar e aplaudir a decisão de solicitar o afastamento. É inaceitável, é inadmissível que um membro do Supremo seja rastreado por uma operação da Polícia Federal", disse.

O ex-governador de Goiás continuou: "As instituições estão firmes e conseguiram superar mais esse golpe, porque, sem dúvida alguma, é um grande crime que se pratica contra um membro do Supremo Tribunal Federal".

Caiado classificou ainda como "execrável" a conduta da Polícia Federal. "É algo que realmente destrói a credibilidade da Polícia Federal. É lógico que não são todos os membros, mas esses que estão nessas áreas merecem, sim, serem afastados imediatamente."

Na ocasião, o candidato também defendeu que a Polícia Federal recupere "a sua condição de poder combater o crime, e não ficar patrulhando, ou ameaçando, ou grampeando autoridades como o ministro André Mendonça".

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