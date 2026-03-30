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Eleições 2026 Caiado lança pré-candidatura e promete "desativar" polarização anistiando Bolsonaro Governador de Goiás foi escolhido para disputar presidência pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, após a desistência de Ratinho Júnior

Ao ser apresentado oficialmente como pré-candidato do PSD à Presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, prometeu "desativar" a polarização no país ao conceder uma anistia "ampla, geral e irrestrita" que envolveria o ex-presidente Jair Bolsonaro.

– O Brasil não suporta mais viver uma situação que tem sido constante nos últimos anos. Posso afirmar que a polarização não é um traço da política nacional. Ela é sustentada por um projeto político por aqueles que realmente se beneficiam dela. Pode ser desativada? Sim, pode. Por alguém que não é parte dela. É o que pretendo fazer chegando a presidência – disse ele.

Ele, então, disse que concederia a anistia como primeiro ato no cargo. A medida dependeria de aprovação no Congresso.

– Meu objetivo é pacificar o Brasil ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, dando mostras que a partir dali vou cuidar das pessoas.

Caiado disse que o PSD tem uma "estrutura sólida" para concorrer em outubro e rejeitou a pecha de radical, mas não a de candidato pertencente à classe política.

Ele aproveitou o momento para criticar o governo Lula e acenar a eleitores do agronegócio e que cobram endurecimento ao crime organizado.

— O agro era um setor que não era pop, nem era tech, e o Caiado já o defendia desde 1976. Hoje, sem dúvida é o setor mais competitivo do país, que mostra o que existe de mais moderno e com respeito ao meio ambiente.

Caiado foi escolhido pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, na semana passada. Ele venceu a concorrência interna com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Em pesquisa Datafolha recente, marcou 4% das intenções de voto, ainda longe dos favoritos Lula (PT), atual presidente, e Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio de Janeiro.

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