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ELEIÇÕES 2026 Caiado: Lula quer desviar atenção para tarifaço para não falar de endividamento Candidato afrmou que, por conta dos juros altos, as famílias estão endividadas e varejo passa por dificuldades

O candidato do PSD à presidência e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a criticar na tarde desta segunda-feira, 17, a postura do presidente Lula (PT) nas negociações comerciais com os Estados Unidos. Segundo ele, o petista quer "enganar o eleitor" falando de tarifaço e soberania para evitar que temas como o crescente endividamento da população e de empresas sejam discutidos.

"Ele Lula quer desviar a atenção do eleitor e iludir e enganar a população. Os dois Lula e Flávio Bolsonaro arrumando essa briga com os Estados Unidos, para ver se a população sai do problema dele, que é a dívida", disse Caiado em entrevista coletiva com jornalistas, após participar de conferência do banco Santander, na capital paulista.

Ele lembrou que, devido aos juros altos, não só as famílias estão cada vez mais endividadas, mas grandes empresas do varejo passam por dificuldades. "As Casas Bahia acabaram pedindo recuperação judicial. Isso não compromete todo o varejo? Não é expressão de colapso do varejo no Brasil? Não é um assunto muito mais relevante do que a família de A ou de B?", questionou.



Ao apontar possíveis soluções para juros mais baixos, o ex-governador de Goiás voltou a falar sobre a necessidade de reduzir gastos do governo. Nesse sentido, ele reforçou que sua proposta será a de garantir que os gastos não podem crescer influenciados também pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) total de anos anteriores, como acontece hoje com o arcabouço fiscal.

"Isso é uma piada. A dívida é muito grande", disse Caiado. Ele defende que o reajuste das despesas possa seguir no máximo, 50% ou 60% do que foi o crescimento do PIB do ano anterior, além da correção da inflação.

"Em vez de a dívida aumentar, você vai estabilizar a dívida. E depois você vai conseguir baixar essa dívida. O que quero dizer com baixar a dívida? O que o país cresceu, você não vai aumentar de despesa. É isso que o empresário deseja. A inflação nós vamos repor a inflação. A despesa, nós faremos ela num teto de 40% a 50% do crescimento do PIB. Isso será por uma emenda à Constituição brasileira", detalhou Caiado, defendendo que, neste modelo, será possível diminuir a relação dívida/PIB entre 1,5 e 2 pontos porcentuais até 2030.

Em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, Caiado voltou a defender que a saída deve se dar pelo diálogo. Ele disse que o presidente do Brasil deve se sentar na mesa com os EUA e mostrar que os países são parceiros.



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