Caiado mantém pré-candidatura e diz "respeitar" escolha de Bolsonaro por Flávio em 2026

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), afirmou "respeitar" a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que escolheu seu filho primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para representá-lo na disputa à presidência no ano que vem.

Caiado, que vinha tentando se viabilizar com o apoio do ex-mandatário, diz que segue pré-candidato, apesar de ter sido preterido. Mais cedo, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, reclamou da "polarização em 2026", após o anúncio da escolha por Flávio.

"É uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com sua família, e cabe a todos nós respeitá-la. Ele tem o direito de buscar viabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Da minha parte, sigo pré-candidato a presidente e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros", disse em um comunicado.

O União Brasil deve formar uma federação com o PP. Como mostrou o Globo, esses partidos, juntos com o PSD e Republicanos, que articulavam uma candidatura de direita contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não concordam com a escolha de Flávio para disputar o Palácio do Planalto. Agora, alguns partidos do grupo avaliam adotar neutralidade na eleição presidencial.

Há um entendimento que o parlamentar não terá o apoio de partidos de centro, como União Brasil, PP, Republicanos e PSD, já que a avaliação predominante nessas legendas é de uma rejeição a qualquer candidatura que tenha o sobrenome Bolsonaro. A ideia de apoiar Flávio tem sido descartada por uma avaliação de que o parlamentar, assim como qualquer integrante de sua família, carregue a rejeição do bolsonarismo. Também dizem que Flávio não pontua tão bem nas pesquisas eleitorais quanto Tarcísio.

