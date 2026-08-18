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ELEIÇÕES 2026

Caiado nega divergências com Paulo Vasconcelos, marqueteiro desligado da campanha

O marqueteiro foi substituído por Marcos Carvalho

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Ronaldo Caiado é o candidato do PSD à presidência da RepúblicaRonaldo Caiado é o candidato do PSD à presidência da República - Foto: Moreira Mariz/Agência Senado

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, negou a existência de divergências com Paulo Vasconcelos, marqueteiro de sua campanha que foi substituído por Marcos Carvalho na segunda-feira, 17.

As declarações ocorreram à imprensa nesta terça-feira, 18, após participação em evento com representantes do setor de comércio e serviços. "Zero. Não teve nenhuma divergência", declarou.

"O entendimento é de que ele (Paulo Vasconcelos) está fazendo também outras candidaturas, e o Marcos está com dedicação exclusiva."

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