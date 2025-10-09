A- A+

eleições 2026 Caiado negocia deixar União Brasil após partido indicar preferência por Tarcísio ou Ratinho Partido ainda tenta acordo para governador desistir de candidatura, mas Solidariedade já fez convite

Diante das dificuldades enfrentadas no União Brasil para uma eventual candidatura à Presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, negocia uma mudança de partido. O Solidariedade, que deve formar uma federação com o PRD, já manifestou interesse em tê-lo nos quadros e fornecer apoio na pretensão de concorrer ao Palácio do Planalto.

Integrantes da cúpula do União Brasil avaliam que a prioridade é garantir a unidade com outros partidos de direita e centro-direita, como Republicanos, PP, PL e PSD, e apontam que os nomes que poderiam unir essas siglas são os dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força (SP) acompanha a movimentação e vem negociando com Caiado.

— A gente tem conversado, mas nada oficial. Estou aguardando o posicionamento dele, se o União Brasil vai dar legenda. Se for candidato (à Presidência) e quiser vir para o Solidariedade, eu tenho que conversar com a federação, mas a gente não teria dificuldade de dar a legenda ao Caiado — afirmou o parlamentar.

Procurado, Caiado não se manifestou. Auxiliares do governador de Goiás dizem que as negociações com o Solidariedade estão em andamento, mas que ainda não há uma conclusão para acordo. Segundo o entorno de Caiado, o objetivo principal ainda é continuar no União Brasil e tentar o aval, o que os aliados reconhecem que é difícil nesse momento.

O incômodo de Caiado com a possibilidade de ter a candidatura barrada ficou explícita no último fim de semana. O presidente do PP, Ciro Nogueira, disse em entrevista ao Globo que Tarcísio ou Ratinho seriam os candidatos que uniriam a oposição. Nas redes sociais, Caiado reagiu por não ter sido citado e chamou Ciro de “quase ex-senador”. O PP negocia uma federação com o União Brasil, o que obrigaria as duas siglas a terem o mesmo candidato.

Na cúpula nacional do União Brasil, as declarações de Ciro foram recebidas com insatisfação por deixarem expostas divergências internas. Mesmo assim, as falas do presidente do PP encontram eco no comando do União, que também avalia que Tarcísio seria o melhor nome e, caso ele não dispute, Ratinho.

Dentro do União, a avaliação é que Caiado insiste em uma candidatura presidencial por conta do cenário em Goiás. O governador tenta fazer com que sua mulher, Gracinha Caiado (União), seja candidata a senadora, mas, para isso acontecer, ele precisaria sair do comando do governo estadual até abril de 2026. Integrantes do União avaliam que Caiado usa a candidatura presidencial como justificativa para sair do governo do Goiás.

A exemplo do próprio governador, o partido ainda tenta um acordo para que ele não saia da legenda. O União Brasil espera conseguir convencer o governador a desistir do projeto presidencial.

