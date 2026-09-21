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Caiado: No governo Bolsonaro, tentaram demonizar o uso de vacinas; tive coragem de enfrentar

Caiado disse que adotou medidas de isolamento social para conter o avanço do vírus e buscou alternativas para ampliar a vacinação em Goiás

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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo CaiadoO candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado - Foto: YouTube Jornal O Globo/Reprodução

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta segunda-feira (21) que, durante o governo Jair Bolsonaro, houve uma tentativa de "demonizar" o uso de vacinas e disse que, como governador de Goiás, teve coragem de enfrentar essa posição

"À época do governo Bolsonaro, tentaram impedir, tentaram demonizar o uso de vacina", afirmou durante debate promovido pelo Flow. "Eu tive a coragem de enfrentar, como governador de Estado", completou.

Caiado disse que adotou medidas de isolamento social para conter o avanço do vírus e buscou alternativas para ampliar a vacinação em Goiás. "Fui para cima, desautorizei qualquer mobilização que não fosse isolamento social para que nós não pudéssemos ali conter o avanço do vírus", declarou.

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O candidato afirmou ainda que, assim que as vacinas chegaram, buscou distribuí-las pelo Estado. "Tão logo chegando, levei-as para que fosse aplicado em todo o território do Estado de Goiás, em toda a população", disse.

Segundo Caiado, a retomada de altas coberturas vacinais é necessária para evitar o retorno de doenças já controladas. "Sempre fui um adepto dessa tese e sempre a defendi veementemente", afirmou.

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