Caiado oficializa entrada no PSD neste sábado (14)

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O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, promete oficializar a sua entrada no PSD, partido de Gilberto Kassab, neste sábado, 14, num ato de campanha regional na cidade de Jaraguá, a 120 quilômetros da capital.



A assinatura da ficha de filiação demorou cerca de um mês e meio, levantando dúvidas sobre a possibilidade de o político goiano não aceitar ser preterido como candidato a presidente.

Caiado concorre internamente contra os governadores do Paraná, Ratinho Junior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Inicialmente, Kassab afirmou que a decisão seria tomada até o dia 15 de abril, mas foi convencido pelos pares a antecipar o anúncio até o final do mês.



Pelas regras eleitorais, o candidato precisa estar filiado ao partido pelo qual disputará a eleição este ano até o dia 4 de abril. Ou seja, se a decisão ocorrer após a data, não existe possibilidade de se procurar outra legenda.

Auxiliares de Caiado tratam o evento deste sábado como um ato de campanha eleitoral voltado para a base em Goiás. Por isso, a previsão é que apenas Kassab esteja presente, sem a companhia de Leite e Ratinho. O encontro foi denominado “Pra Frente Goiás” e pretende reunir mais de mil pessoas. Kassab receberá o título de Cidadania Goiana, homenagem aprovada pela Assembleia Legislativa.





O governador apresentará Daniel Vilela (MDB), seu atual vice, como candidato à sucessão no cargo; ele assume o comando do estado no próximo dia 31. Caiado também abre espaço para quatro possíveis candidatos ao Senado pelo grupo governista: a primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil), o senador Vanderlan Cardoso (PSD), o deputado federal Zacharias Calil (MDB) e o presidente da Agência Goiana de Habitação, Alexandre Baldy (PP).

O anúncio da filiação de Caiado ao PSD ocorreu no dia 27 de janeiro, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. O governador goiano celebra a aliança ao lado de Kassab, Leite e Ratinho, após encontro na residência do dirigente partidário, em São Paulo. Na ocasião, destacou que “não há interesse pessoal” do trio de presidenciáveis em assumir o protagonismo na corrida presidencial e que o escolhido “terá o apoio dos demais” para apresentar nas urnas um “projeto de esperança e resgate”.

Até o começo do ano, ele era apresentado como pré-candidato a presidente pelo União Brasil, partido liderado por Antônio Rueda. A saída ocorreu em meio à avaliação de que o partido não desejava mais ter candidato próprio a presidente, em uma decisão conjunta com o Progressistas, com quem deve formar uma federação. Existe a possibilidade de o grupo fechar com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quem melhor pontua nas pesquisas contra o presidente Lula (PT).

A chamada "terceira via" patina nas pesquisas eleitorais de momento. No Datafolha, realizado entre os dias 3 e 5 de março, os três candidatos do PSD aparecem distantes de Lula e Flávio, mesmo testados separadamente. Ratinho Júnior marcou 7% das intenções de voto, Caiado, 4%, e Leite, 3%. Lula aparece com 38% e 39% dos votos, dependendo do cenário, enquanto Flávio teria entre 32% e 34% no primeiro turno. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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