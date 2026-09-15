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ELEIÇÕES 2026 Caiado pede afastamento de Moraes; Zema diz que Brasil está virando 'republiqueta de bananas' "Eu nunca vi um escândalo dessa gravidade atingir o Supremo", escreveu Caiado

Os candidatos à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) elevaram nesta terça-feira, 15, o tom das críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes, antes do início da sessão extraordinária da Corte sobre o caso envolvendo o magistrado e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Em publicação no X, Caiado afirmou que o julgamento é "histórico" e defendeu o afastamento imediato de Moraes. "Eu nunca vi um escândalo dessa gravidade atingir o Supremo", escreveu.

Segundo ele, o episódio teria exposto falta de "decoro, senso público e o mínimo de liturgia no exercício do cargo". "A única atitude aceitável será o afastamento imediato do ministro Alexandre de Moraes", afirmou.

Em outro post, Caiado vinculou a crise no Supremo a uma proposta de reforma do Judiciário caso seja eleito presidente. Disse que pretende estabelecer idade mínima de 60 anos para ministros do STF, exigir "comprovado conhecimento jurídico em todo o País", criar quarentena de quatro anos para retorno à profissão e de oito anos para disputa de cargos políticos. Também prometeu indicar quatro mulheres para a Corte.

Zema chegou a Brasília pela manhã para participar de uma manifestação organizada pelo Novo em frente ao Congresso Nacional. Antes do ato, afirmou em transmissão nas redes sociais que esta terça-feira seria "talvez um dos dias mais importantes da história do Brasil" e defendeu a abertura de investigação contra Moraes.

"O Brasil tá virando uma republiqueta de bananas com esses senhores", afirmou o governador mineiro ao criticar integrantes do Supremo. Zema disse esperar que ministros da Corte votem pela apuração do caso e afirmou que uma investigação seria necessária para recuperar a credibilidade do tribunal. Além disso, classificou os votos do Ministro Fachin e da Ministra Cármen Lúcia como "decisivos".

"Espero que a investigação seja aberta. Espero que ela seja conduzida com o maior cuidado e critério. E, como todos nós sabemos, que os envolvidos sejam punidos", afirmou.

Zema também disse esperar que Moraes seja "só o primeiro" a ser investigado e afirmou que haveria "mais frutas podres" no Supremo. Em outro momento da transmissão, classificou a sessão como um "momento decisivo" e disse considerá-la "muito mais importante do que final de Copa do Mundo".

"Final de Copa do Mundo, se o Brasil ganhou, não muda a vida de ninguém. Agora, o que nós estamos vendo hoje, o que vai ocorrer daqui a pouco, muda a vida de todos para sempre", afirmou.

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