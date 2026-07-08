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PRESIDENCIÁVEL Caiado: postura de Flávio sobre tarifaço é "inaceitável" e voto nele é "eleger o Lula" Fala aconteceu em evento com empresários em Brasília

O pré-candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou nesta quarta-feira que a postura do senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário na disputa eleitoral, sobre o tarifaço do governo de Trump é “inaceitável”. Segundo ele, os votos no filho mais velho de Jair Bolsonaro vão reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Temos falhas de um candidato, e todo respeito a ele, do Flávio, em se colocar em uma sessão nos EUA, e dizer que adie a tributação a partir da eleição. É inaceitável isso, você tem que estar dentro do jogo para saber o peso disso para o país — disse Caiado em evento na Confederação Nacional do Comércio, em Brasília.

Pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro participou de audiência nesta terça-feira sobre a investigação comercial do governo americano que pode levar a novas tarifas sobre produtos brasileiros. Em documento enviado, o senador defendeu que a medida fosse suspensa até o final da eleição brasileira, sob o argumento de que Lula tem se beneficiado eleitoralmente com o tema.

Ao ser questionado se a sua candidatura ganha força em meio a desgastes da campanha de Flávio em meio à briga pública com Michelle Bolsonaro e a revelação de ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro, Caiado disse que o voto no senador favorece Lula.

— Diante do cenário atual, como todas as pessoas sabem, muitos ainda não querem confessar, se você votar no Flávio, vai eleger o Lula. Essa é a verdade. O que temos que analisar é qual vai ser o candidato aprovado no primeiro turno com condições de disputar com Lula — respondeu.

Caiado participou do evento “Agenda dos Presidenciáveis”, organizado pela CNC nesta quarta. O presidenciável e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) também compareceu à cerimônia.

Na semana passada, Caiado anunciou o presidente nacional do seu partido, Gilberto Kassab, como seu candidato à vice-presidente. No evento de lançamento, Caiado já havia feito críticas a Flávio Bolsonaro.

– Se realmente nós chegarmos ao segundo turno, nós ganharemos as eleições porque nós teremos os votos dos independentes. Se o Flávio for para o segundo turno, vai fazer o desejo de mais quatro anos do PT, é a realidade, é o que está escrito em todas as pesquisas.

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