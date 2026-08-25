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ELEIÇÕES 2026 Caiado promete rebaixar juros e conter despesas do governo A declaração foi feita em coletiva de imprensa durante o ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo

O candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, reforçou nesta terça-feira, 25, que caso seja eleito irá rebaixar o juros e conter despesas do governo. A declaração foi feita em coletiva de imprensa durante o ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

O candidato afirmou que, para o setor de infraestrutura, sua primeira medida será o corte de gastos e de juros. "Sabemos a importância deles para poderem avançar na infraestrutura. Eles hoje são responsáveis por quase 100% do investimento, mas não conseguem continuar por causa do ritmo dessa taxa de juros, hoje dominante no País", disse.

"O que eu vou dizer a eles é (setor de infraestrutura): me dê essa carta de confiança, eu rebaixarei os juros, eu terei medidas para poder conter as despesas do Governo Federal e eles serão nossos parceiros para avançar em todas as áreas, seja ela de rodovias, seja ela de ferrovias, seja de portos, enfim, tudo aquilo que seja a logística do Brasil que hoje está estrangulada", afirmou.

Ele disse, também, que o Brasil não está sabendo explorar o potencial energético do País. "O que nós precisamos é incluir tecnologia, inovação, inteligência artificial", defendeu.

Caiado saiu em defesa, também, de parcerias com o setor privado. "O problema da geração de energia e também da transmissão de energia e a distribuição de energia, tem que ser em parceria com a iniciativa privada. Isso é que eu farei também", defendeu.

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