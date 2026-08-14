A- A+

ELEIÇÕES 2026 Caiado registra candidatura à Presidência no TSE com patrimônio 111% maior do que em 2022 O ex-governador de Goiás declarou patrimônio avaliado em R$ 52,5 milhões

Ex-governador de Goiás e candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD) teve sua candidatura registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e declarou patrimônio avaliado em R$ 52,5 milhões.



A quantia é mais do que o dobro de quatro anos atrás, quando Caiado se lançou ao governo goiano e venceu o pleito. Na ocasião, ele havia informado possuir bens no valor de R$ 24,8 milhões - incremento de 111% de lá para cá.

Médico de formação, Caiado declarou R$ 36,5 milhões em imóveis, outros R$ 10,4 milhões em rebanho e R$ 4,2 milhões em aplicações Em participações societárias, ele disse ter R$ 1,1 milhão, mais R$ 44,8 mil em depósitos.



Desde 2006, é a sexta vez que o ex-governador se lança em uma eleição. Disputou como deputado federal em 2006 e 2010. Depois, ao Senado em 2014. Já em 2018 e em 2022, concorreu como governador do Estado onde nasceu.

Caiado, no entanto, já tentou chegar ao posto mais alto do Poder Executivo em 1989. Naquela eleição, marcada pela retomada do voto direto no País, o candidato teve como um dos adversários o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), derrotado no segundo turno por Fernando Collor (à época no PRN). Caiado terminou em décimo lugar, com 0,72% dos votos válidos no primeiro turno.

Veja também