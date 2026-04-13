Caiado, Simone, Moro e Pacheco mudam de partido

A- A+

Pelo menos quatro nomes de projeção trocaram de partido na janela partidária encerrada em 4 de abril, entre eles o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que deixou o União Brasil e ingressou no PSD, de Gilberto Kassab, para disputar a Presidência da República.

Já o senador Sergio Moro, que também estava no União Brasil, migrou para o PL e se reaproximou do bolsonarismo para disputar o governo do Paraná. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, continua no PL, mas trocou o domicílio eleitoral do Rio para Santa Catarina e deve ser candidato ao Senado.

No campo governista, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, deixou o MDB após 30 anos para ingressar no PSB e tentar uma vaga no Senado em uma chapa com o PT em São Paulo. Em Minas Gerais, Estado considerado estratégico na campanha presidencial, o senador Rodrigo Pacheco trocou o PSD pelo PSB e pode se lançar candidato a governador com apoio do presidente Lula (PT).

As trocas também refletem disputas regionais e alinhamentos nacionais, redesenhando o cenário político a seis meses do início da campanha eleitoral.

Por entender que o caminho para um voo mais alto, desta feita em direção ao Planalto, Ronaldo Caiado, que ganhou a queda de braço na disputa interna com o governador do Rio Grande do Sul, migrou para o PSD de Gilberto Kassab, que àquela altura tinha outros dois nomes na disputa: Ratinho Junior e Eduardo Leite.

Simone Tebet, com trajetória ligada ao agro, fez carreira em Mato Grosso do Sul. Ela se aproximou de Lula no segundo turno e foi convencida por ele a disputar o Senado em São Paulo na chapa de Fernando Haddad ao Governo. Fez a opção pelo PSB, atendendo a um convite direto do presidente nacional da legenda, João Campos, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O senador Sergio Moro oficializou em março sua entrada no PL para concorrer ao Governo do Paraná. Em seu discurso de filiação, Moro prometeu um palanque forte para Flávio Bolsonaro e anunciou uma chapa composta por nomes ligados à Lava Jato, como Deltan Dallagnol (Novo), que pretende disputar o Senado.

Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por fim, saiu do PSD e foi para o PSB. O objetivo é a disputa pelo governo de Minas Gerais, em um movimento de alinhamento com o presidente Lula.

Veja também