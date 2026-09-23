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Eleições 2026 Caiado, sobre Daniel Vorcaro: Comprou Alexandre de Moraes e levou junto o Lula Na sequência, Caiado afirmou acreditar que Vorcaro poderia ter recebido uma promessa de soltura caso Flávio Bolsonaro vencesse a eleição

O candidato à presidência, Ronaldo Caiado (PSD) acusou nesta quarta-feira (23) o banqueiro Daniel Vorcaro de ter "comprado" o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e envolvido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante debate promovido pela Veja, Caiado também afirmou que gostaria de saber o teor de uma conversa entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro (PL).

"Esse cara vai, compra aqui o Alexandre de Moraes e leva junto o Lula. Aqui ele vai, compra o Flávio", afirmou Caiado.

Ao falar sobre Flávio, o candidato especulou sobre o que teria sido discutido entre os dois. "A conversa, eu gostaria de ser ali alguém para ouvir, mas qual é que seria essa conversa dos dois?", questionou.

Na sequência, Caiado afirmou acreditar que Vorcaro poderia ter recebido uma promessa de soltura caso Flávio vencesse a eleição. "Você fica de bico calado, não me entrega não, porque terminada, eu ganhando a eleição, eu vou soltar você", disse, fazendo referência ao senador.

Caiado afirmou ainda que considera Lula e Flávio envolvidos no caso e defendeu que o eleitor avalie a capacidade dos dois de enfrentarem as investigações. "Será possível que, diante de todo esse momento de total perplexidade, o povo brasileiro ainda vai continuar ainda acreditando que quem está envolvido no processo vai ter coragem de enfrentar o processo? Não vai", afirmou.

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