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ELEIÇÕES 2026 Caiado sobre privatização de hidrovias: Só tem essa modalidade para avançarmos O candidato também defendeu o que chamou de "moralização" das agências reguladoras

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que a privatização de hidrovias é a única modalidade possível para que o Brasil avance no setor. As declarações ocorreram na tarde desta quarta-feira, 19, durante o 11º Fórum CNT de Debates - Edição Presidenciáveis, realizado pela Confederação Nacional de Transportes (CNT), em Brasília.

"Primeiro que nós não vamos ter dinheiro para desenvolver. Vai ter que ser nessa modalidade", declarou. Segundo ele, é por meio das privatizações que vai ser possível buscar capital e possibilitar empresas fazerem empréstimos internacionais. "Não tem outra saída."



Caiado também disse que não há espaço no Orçamento para fazer investimentos em hidrovias. "Só tem essa modalidade, não tem outra capaz de nós avançarmos."



Durante a sua exposição, Caiado defendeu o que chamou de "moralização" das agências reguladoras e afirmou que é preciso realizar uma revisão da metodologia do cálculo do frete. Questionado pela imprensa sobre a possibilidade de conceder desoneração ao setor de transportes, Caiado disse que, em primeiro lugar, é preciso resgatar o equilíbrio fiscal.

"O governo federal gasta acima da sua capacidade de produzir, e com isso, gerando maior déficit e a maior taxa de juros", disse o candidato do PSD. "Eu acho que, antes de nós falarmos nesse assunto, temos que falar qual é o ajuste fiscal, de que maneira o governo vai enfrentar tamanha dificuldade e trazer as condições de equilíbrio."

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