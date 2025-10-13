A- A+

A briga aberta e pública do governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (UB), com o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), provocou o primeiro grande racha na oposição, podendo facilitar ainda mais a reeleição do presidente Lula (PT).



União Brasil, de Caiado, e PP, de Ciro, formalizaram uma federação de direita para enfrentar Lula. Com a troca de farpas entre os dois, se especulou que o governador goiano estaria trocando o UB pelo Podemos, mas ele nega. Garante que continuará no União Brasil e seguirá com sua pré-candidatura à Presidência da República.



“Não avalio sair do União Brasil. Pelo contrário, o União Brasil não recebe ordens de Ciro Nogueira. Sou pré-candidato pelo União Brasil. O nosso presidente é Antônio de Rueda”, afirmou Caiado. O União Brasil e o PP (Progressistas) formalizaram em 19 de agosto de 2025 a criação da Federação UPB (União Progressista), que passou a ser a maior bancada da Câmara e uma das maiores do Senado. Assumiram o comando da federação o presidente do União Brasil, Antonio de Rueda, e o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).



O presidente do PP defende as candidaturas dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Junior (PSD), do Paraná, como opções para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo pleito presidencial. Na quinta-feira passada, depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, Ciro Nogueira afirmou que não tem “nada contra o governador Caiado, mas o candidato tem que mostrar viabilidade”.



O senador acrescentou: “Não sou eu que vou impedir ou apoiar sua candidatura. Quem tem que apoiar é o povo”. Em resposta, Caiado usou suas redes sociais para rebater o senador, afirmando que Nogueira não é “porta-voz” de Bolsonaro. “A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa, e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é”, declarou.

