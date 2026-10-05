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Eleições 2026

Caiado vai receber Flávio Bolsonaro nesta terça para declarar apoio no 2º turno, diz aliado

Os dois estarão juntos no espaço que foi o comitê central de campanha do MDB e partidos aliados, segundo o informe

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Ronaldo Caiado pasticipou de coletiva após cancelamento de debateRonaldo Caiado pasticipou de coletiva após cancelamento de debate - Foto: Manoella Mello/TV Globo

O ex-governador de Goiás e candidato derrotado no primeiro turno da eleição presidencial, Ronaldo Caiado (PSD), vai declarar apoio a Flávio Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (6) às 14h30, em Goiânia, informou nota do seu aliado Daniel Vilela (MDB), governador eleito de Goiás. Os dois estarão juntos no espaço que foi o comitê central de campanha do MDB e partidos aliados, segundo o informe.

"Durante o encontro, Caiado e Daniel Vilela irão declarar apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial", diz nota. "Na sequência, os três concederão entrevista coletiva à imprensa", conclui o aviso.

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No primeiro turno da eleição presidencial, no domingo, 4, Flávio Bolsonaro ficou na dianteira, com 47,03% dos votos (56.104.503 votos), enquanto o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou na segunda posição, com 45,16% (53.879.538 votos). A vantagem de Flávio sobre Lula foi de 2,2 milhões de votos.

Caiado ficou na 5ª posição, atrás de Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão). O ex-governador de Goiás reuniu 2,18% dos votos (2.605.148 votos).

Ao Broadcast Político, Caiado confirmou que vai estar presente no local com Flávio. "Sim, vou recebê-lo. Amanhã farei meu comunicado", disse à reportagem.

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