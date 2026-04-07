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Eleições 2026 Caiado volta a criticar polarização e comenta fala de Kassab sobre 'meta' de 15% de votos Pré-candidato do PSD à presidência, ex-governador de Goiás participou do 68º Congresso Estadual de Municípios nesta terça-feira (7), em São Paulo

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Pré-candidato à presidência da República pelo PSD, o ex-governador Ronaldo Caiado voltou a criticar a polarização política do país nesta quarta-feira. Em um evento da Associação Paulista de Municípios, no Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, Caiado também comentou a "meta" de 15% de votos nas urnas, insinuada por Gilberto Kassab, presidente de seu partido.

— Isso (os 15%) é uma arrancada, é um começo de discussão. Você vai ter que fazer com que as pessoas pensem um pouco. Se isso (a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro) não é um traço característico do brasileiro, por que é que nós vamos ficar numa tese como essa? Eu tenho a certeza absoluta, como médico e cirurgião que sou, que vou estourar essa bolha. Eu vou voltar à vida como ela é. Da convivência, do relacionamento, do respeito às ideias. Eu não sou um candidato de xingar, não sou um candidato de likes, eu não sou um candidato de polarização, eu sou um candidato de entrega. Eu sou um político de resultado (...) Então, se amanhã vai ser 15%, 20%, 25%, 30%, eu só tenho uma certeza, eu vou para o segundo turno e vou ganhar do Lula e vou governar o Brasil — disse Caiado.

Mais cedo, em um evento do banco Bradesco, Kassab tinha afirmado que estaria "ótimo" se o pré-candidato de seu partido chegasse a 15% dos votos na eleição presidencial de outubro. "São 15% com os quais nós vamos chamar alguém e dizer: 'vamos apoiá-lo porque queremos isso e aquilo'", chegou a dizer o líder do PSD.

Caiado e Kassab chegaram juntos ao evento do Anhembi, onde almoçaram. Depois, Caiado circulou pelos stands da feira, montados pelas cidades filiadas à APM. Após uma fala de cerca de 40 minutos no painel principal do evento, Caiado conversou com os jornalistas e voltou a tentar se colocar como um candidato distante dos polos mais radicais da política.

— Você acha que o Brasil quer mais isso? Três anos discutindo o 8 de janeiro, se aconteceu, não aconteceu, teve golpe, não teve golpe e tudo isso. E ninguém discute outra coisa. Por que é que não me bota no debate? Aí sim eu vou debater ciência, vou debater pesquisa, vou debater educação, saúde, obra, vou debater problemas políticas sociais — afirmou Caiado.

Questionado sobre suas diferenças em relação a Flávio Bolsonaro, o ex-governador citou a idade de ambos.

— Bom, por vários motivos. Você botaria seu filho para ser operado por alguém que começou o primeiro ano de faculdade ou por quem já tem experiência de vários anos de cirurgia? — questionou.

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