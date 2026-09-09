A- A+

CASO MASTER Caiado: Vorcaro distribuiu dinheiro para calar os 2 lados; Lula e Flávio vão nos levar à crise O candidato do PSD também acusou Lula e Flávio de não terem como responder às denúncias que recaem sobre eles

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que os adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) "não têm governabilidade" e que "vão levar o Brasil à crise". Além disso, disse que o banqueiro Daniel Vorcaro distribuiu dinheiro de origem criminosa "para calar os dois lados". As declarações ocorreram durante sabatina na Rádio Itatiaia, nesta quarta-feira, 9.

Na ocasião, Caiado criticou Lula e Flávio por faltarem a debates televisivos. "É inaceitável a democracia brasileira ficar na dependência de dois candidatos que são os mais rejeitados no País. Eu ainda concluí uma palavra mais dura e repito aqui: que estão mais sujos do que pau de galinheiro", declarou.

O candidato do PSD também acusou Lula e Flávio de não terem como responder às denúncias que recaem sobre eles. "Não é possível que a população brasileira vai continuar tendo como opção duas pessoas que estão envolvidas em graves crises morais no País, e que eles, qualquer um que for eleito, eles não têm como construir governabilidade."

O ex-governador também voltou a dizer que o Banco Master distribuiu dinheiro de "origem criminosa" para comprar a proteção de Lula e Flávio, embora os dois adversários neguem ilicitudes. "Ele (Vorcaro), para calar os dois lados de um País que está polarizado, ele foi e comprou essas duas bases de sustentação", declarou.

Caiado disse ainda: "Esses dois homens não têm governabilidade, eles vão levar o Brasil à maior crise política que o País já assistiu se eles forem eleitos".

Veja também