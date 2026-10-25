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Eleições 2026 Caiado vota em Goiás e apoia Flávio Bolsonaro "O PT tem atrasado a nação, dividido o País", declarou o ex-governador do Estado de Goiás

Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador do Estado de Goiás e candidato à presidência da República no 1º turno das eleições, votou pela manhã acompanhado do governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), Gracinha Caiado (União), eleita para o Senado, e Rodrigo Tavares (Patriota), prefeito do município de Nova Orixá.

Em trecho de entrevista publicado nas redes sociais, ele comentou: "O PT tem atrasado a nação, dividido o País. No último debate, Flávio Bolsonaro se posicionou, mostrando realmente o que vai implantar, exatamente o que nós defendemos. Vamos aguardar e comemorar."

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