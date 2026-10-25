Dom, 25 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Caiado vota em Goiás e apoia Flávio Bolsonaro

"O PT tem atrasado a nação, dividido o País", declarou o ex-governador do Estado de Goiás

Reportar Erro
Ronaldo Caiado (PSD) votou neste domingo (25) em Nova Crixás, GoiásRonaldo Caiado (PSD) votou neste domingo (25) em Nova Crixás, Goiás - Foto: TBC/Divulgação

Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador do Estado de Goiás e candidato à presidência da República no 1º turno das eleições, votou pela manhã acompanhado do governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), Gracinha Caiado (União), eleita para o Senado, e Rodrigo Tavares (Patriota), prefeito do município de Nova Orixá.

Leia também

• Eduardo Bolsonaro: "A gente nunca subestima adversários, mas confia na vitória de Flávio"

• Justiça Eleitoral manda PF prender secretário de Salvador por retenção de ônibus

• TRE-PE substitui 64 urnas eletrônicas em Pernambuco até as 14h

Em trecho de entrevista publicado nas redes sociais, ele comentou: "O PT tem atrasado a nação, dividido o País. No último debate, Flávio Bolsonaro se posicionou, mostrando realmente o que vai implantar, exatamente o que nós defendemos. Vamos aguardar e comemorar."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter