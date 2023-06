A- A+

Minha Casa, Minha Vida Caixa começa a financiar imóveis do Minha Casa, Minha Vida de até R$ 350 mil na próxima semana Teto do programa, para faixa mais alta de renda, subiu no último dia 20

A Caixa Econômica Federal vai começa a financiar imóveis de até R$ 350 mil dentro do Minha Casa, Minha Vida no próximo dia 7. O aumento do teto de valores do programa, antes de R$ 264 mil, subiu na última semana, após aprovação do Conselho Curador do Fundo de Garantia (FGTS). A medida vale em todo o país para famílias enquadradas na Faixa 3, com renda entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil.

A partir da próxima semana, passa a valer também o novo limite de valor do imóvel nas menores faixas de renda – Faixa 1, até R$ 2.640, e Faixa 2, até R$ 4.400 –, que subiu de R$ 145 mil, para municípios com até cem mil habitantes, para R$ 190 mil e R$ 264 mil, nos demais.

Além disso, o subsídio — valor pago pelo governo para complementação da compra do imóvel pelo programa — aumentou. O valor máximo, que antes chegava a R$ 47.500, agora é de R$ 55 mil, de acordo com fatores populacionais, sociais e de renda.

Esse valor funciona como um desconto, de acordo com a renda da família e a localização do imóvel. Quanto menor a renda, maior o subsídio. Neste ano, o FGTS reservou para a concessão de subsídios R$ 9,5 bilhões. O orçamento também destinou R$ 66 bilhões para financiamentos habitacionais às famílias com capacidade de pagamento.

Juros de até 8,16%

O financiamento pode ser contratado nas agências do banco estatal e também correspondentes. Nas novas condições do programa, as taxas de juros (ao ano) oferecidas para famílias com renda de até R$ 2 mil variam de 4% a 4,75%. O índice oscila de acordo com a região do país e se o comprador é ou não cotista do FGTS. Veja:

Faixa 1

Renda familiar bruta mensal de até R$ 2 mil:

Cotista do FGTS: 4% no Norte e Nordeste e de 4,25% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Não cotista: 4,50% no Norte e Nordeste e de 4,75% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Renda familiar bruta mensal de R$ 2.000,01 a R$ 2.640,00:

Cotista do FGTS: 4,25% no Norte e Nordeste e de 4,50% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Não cotista: 4,75% no Norte e Nordeste e de 5% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Faixa 2

Renda familiar bruta mensal de R$ 2.640,01 a R$ 3.200:

Cotista do FGTS: 4,75% no Norte e Nordeste e de 5% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Não cotista: 5,25% no Norte e Nordeste e de 5,50% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Renda familiar bruta mensal de R$ 3.200,01 a R$ 3.800:

Cotista do FGTS: 5,50% em todo o país

Não cotista: 6,00% em todo o país

Renda familiar bruta mensal de R$ 3.800,01 a R$ 4.400:

Cotista do FGTS: 6,50% em todo o país

Não cotista: 7% em todo o país

Faixa 3

Renda familiar bruta mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000:

Cotista do FGTS: 7,66% em todo o país

Não cotista: 8,16% em todo o país

