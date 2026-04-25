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CAIXA Caixa Econômica Federal vai escolher novo presidente do conselho com fim de gestão de Ceron Novo colegiado tem mandato até 2028; reunião para escolha ainda será marcada

A Caixa Econômica Federal elegeu novos conselheiros e haverá agora uma reunião para escolher novo presidente do conselho de administração, informou o banco público em comunicado. Ainda não há data definida para a reunião.

O posto de presidente do conselho ficou vago após o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, ter concluído o mandato. Ele entrou no conselho da Caixa em março de 2023, então como secretário do Tesouro Nacional, e em maio daquele ano foi eleito presidente.

A conselheira Raquel Nadal Cesar Gonçalves responderá interinamente pelo cargo de presidente do conselho, segundo o comunicado.

A Caixa fez assembleia ontem, 24, onde foram eleitos os novos membros do conselho. O banco não informa os nomes no comunicado. Os conselheiros eleitos têm mandato até 2028.

Em fevereiro, Ceron descartou que a Caixa estivesse elaborando um pacote de medidas para socorrer o Banco de Brasília (BRB).

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