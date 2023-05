A- A+

Arcabouço Cajado diz que arcabouço fiscal será aprovado com mais de 300 votos na Câmara Relator do projeto que propõe reequilibrar as contas públicas fez elogios ao ministros Fernando Haddad e disse que governo conseguirá elevar receitas em R$ 120 bilhões

O relator do arcabouço fiscal da Câmara, deputado Claudio Cajado (PP-BA), elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na articulação política da proposta e disse que o projeto será aprovado na Casa com mais de 300 votos.

- Seguramente terá mais de 300 votos o projeto - afirmou.

Ele afirmou ainda que possui informações confidenciais do Fisco indicando a elevação mínima de R$ 120 bilhões nas receitas do governo.

— O desafio do governo é elevar as suas receitas e eu não tenho dúvida que conseguirá trazer os recursos necessários, sem tributar o nosso contribuinte. A elevação da receita em pelo menos R$ 120 bilhões. Tenho as informações confidenciais do Secretário da Receita, que existe sim a possibilidade de conseguir essas receitas adicionais — Cajado

O deputado elogiou Haddad.

— Vossa excelência tem sido extremamente dedicada, como poucos na nossa histórica. Nós estamos construindo uma Lei moderna e sustentável. Vossa excelência conseguirá a alteração da receita em até R$ 120, sem aumentar imposto — afirma Cajado

