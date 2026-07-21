Calendário eleitoral permite troca de candidatos até 20 dias antes da eleição; entenda

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Com o início das convenções partidárias na segunda-feira, as siglas têm até o dia 5 de agosto para realizar os eventos que oficializam candidaturas ao Executivo e Legislativo. A legislação eleitoral, entretanto, prevê a possibilidade de substituições em chapas mesmo após o dia 15 de agosto, prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro formal das postulações.

A Lei das Eleições, de 1997, estabelece que a alteração pelo partido pode ocorrer até 20 dias antes do pleito caso o candidato seja considerado inelegível, renunciar ou morrer após o termo final do prazo do registro. Outra possibilidade é se o postulante tiver seu registro indeferido ou cancelado.

— Seja em eleições majoritárias ou proporcionais, a substituição só será efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito. A exceção ocorre em caso de falecimento do candidato. Nesse cenário, a substituição poderá ser efetivada após o prazo limite — explica Francieli Campos, advogada e professora de direito eleitoral.

Um exemplo de substituição após as convenções ocorreu em 2022, quando o TSE negou o registro de candidatura à Presidência de Roberto Jefferson pelo PTB. A sigla, então, optou por lançar Padre Kelmon ao Planalto. A Corte aceitou a candidatura pouco menos de três semanas antes do pleito.

Já em 2018, o PT anunciou Fernando Haddad como candidato ao Planalto menos de um mês antes da eleição. A escolha ocorreu após Luiz Inácio Lula da Silva, preso à época, ter o registro de candidatura indeferido.

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