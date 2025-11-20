A- A+

BRASIL Câmara afirma que não foi comunicada de saída de Ramagem do Brasil Segundo reportagem do site PlatôBR, o deputado federal está nos Estados Unidos

A Câmara dos Deputados informou que não foi comunicada da saída do país do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e nem o autorizou a participar de missão internacional.



Em nota, a Casa afirmou que Ramagem apresentou atestado médico de 9 de setembro a 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro.

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo da trama golpista e deixou o Brasil enquanto se aproximava o trânsito em julgado da ação. Reportagem do portal PlatôBR revelou que Ramagem está em Miami, nos Estados Unidos.





Parlamentares do PSOL protocolaram na quarta-feira um pedido ao STF e à Polícia Federal (PF) solicitando decretação de prisão cautelar de Ramagem. O documento é assinado pelos deputados federais Henrique Vieira, Tarcísio Motta, Chico Alencar, Talíria Petrone e Glauber Braga.

Ramagem foi condenado em razão de sua atuação no governo Bolsonaro como diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), teve uma pena fixada em 16 anos e um mês de reclusão. Além da pena, foi determinada a perda do cargo de delegado da PF, possibilidade prevista no Código Penal. De acordo com a investigação da PF, há indícios de que Ramagem comandou um esquema de espionagem clandestina no período em que chefiou a Abin, no governo Bolsonaro. Ele também manteve arquivos, registrados em seu email, com orientações a Bolsonaro sobre ataques às urnas eletrônicas.

Leia a íntegra da nota da Câmara

A Câmara dos Deputados informa que não foi autorizada missão oficial no exterior para o Deputado Delegado Ramagem, tampouco houve comunicação à Presidência de afastamento do parlamentar do território nacional.

Adicionalmente, informa que o Deputado apresentou atestados médicos nos períodos de 9 de setembro a 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro.

Assessoria de Imprensa da Presidência da Câmara dos Deputados

Veja também