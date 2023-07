A- A+

Por 382 votos a favor, 118 contra e 3 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, a Reforma Tributária na noite desta quinta-feira (6), por volta das 21h50.



A Câmara dos Deputados iniciou a votação da Reforma Tributária em primeiro turno nesta noite. O relator do texto, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), atendeu as últimas solicitações de governadores e detalhou a composição do Conselho Federativo na Proposto de Emenda à Constituição. Essa foi a principal alteração feita no texto, que deve ser votado ainda nesta quinta-feira.

O Conselho Federativo vai ficar responsável por centralizar a arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai reunir impostos como ICMS e ISS, e redirecionar as parcelas correspondentes para cada ente federal. A previsão é que o colegiado tenha representação paritária de unidades federativas e municípios, com 27 representantes cada.

