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Política Câmara aprova convite a Roberta Luchsinger para explicar supostas ameaças e relação com Lulinha Lobista relatou em entrevista ter recebido ameaças de morte e tentativas de intimidação para não falar sobre casos nos quais é investigada

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o convite para que a lobista Roberta Luchsinger preste esclarecimentos sobre ameaças que afirma estar recebendo, e sobre investigações envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Lulinha.

O requerimento apresentado pelo deputado federal Sanderson (PL-RS) também prevê questionamentos sobre a relação de Roberta e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.

A lobista afirmou ter recebido ameaças de mortes e de silenciamento em entrevista à CNN Brasil, exibida em 17 de outubro.

“A gravidade dessas afirmações recomenda que sejam esclarecidas, perante esta Comissão, as circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido, a natureza das ameaças, a eventual identificação de seus autores, as medidas de proteção adotadas e a existência de registros, comunicações ou outros elementos que possam contribuir para a atuação das autoridades competentes”, diz o requerimento.

A audiência ainda não tem data marcada para acontecer. O convite, no entanto, não obriga a lobista a comparecer na ocasião.

A lobista rompeu com o presidente após Lula chamá-la de “Vorcaro feminino” e “picareta”. A entrevista de Luchsinger foi citada por Flávio Bolsonaro (PL) no debate da TV Globo da última sexta-feira. Ela é apontada pela Polícia Federal (PF) como uma peça-chave de um suposto esquema de tráfico de influência que vigorou no terceiro mandato do governo Lula.

Amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o primogênito do presidente Lula, a ex-candidata a deputada estadual pelo PT, Luchsinger foi alvo de um mandado de busca e apreensão no fim de 2025. Desde então, a PF vem avançando nas apurações que a indicam como empresária do ramo da tecnologia e saúde que "abria portas" na administração federal.

Apesar da proximidade com o filho do presidente, e de ter apoiado Lula em 2022, Roberta declarou apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno. Em suas redes sociais, ela disse que votou “22” porque o Brasil “precisa iniciar um novo ciclo”.

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