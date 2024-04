Câmara aprova manutenção da prisão de Chiquinho Brazão: veja como votaram os deputados de Pernambuco

A- A+

Com o placar de 277 votos a favor, 129 contra e 28 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou ontem (10) a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), que está detido sob acusação de ser o mandante do assassinato da vereadora do Rio Marrielle Franco (PSOL).

Chiquinho foi preso preventivamente, no último dia 24 de março, junto com o seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O deputado também é alvo de processo, instaurado pelo Conselho de Ética da Câmara, que pode resultar na cassação do seu mandato.

Durante a votação de ontem, 20 parlamentares da bancada de Pernambuco foram favoráveis à manutenção da prisão de Chiquinho. Os outros quatro votaram contra.

Veja a votação da bancada pernambucana:

1 - André Ferreira (PL) - não

2 - Clarissa Tércio (PL) - ausente

3 - Pedro Campos (PSB) - sim

4 - Ossesio Silva (Republicanos) - sim

5 - Fernando Coelho (UB) - sim

6 - Waldemar Oliveira (Avante) - abstenção

7 - Tulio Gadelha (Rede) - sim

8 - Carlos Veras (PT) - sim

9 - Eduardo da Fonte (PP) - se absteve

10 - Clodoaldo Magalhães (PV)- sim

11 - Maria Arraes (SD) - sim

12 - Iza Arruda (MDB) - sim

13 - Augusto Coutinho (Republicanos) - sim

14 - Pastor Eurico (PL) - não

15 - Fernando Monteiro (PP) - sim

16 - Eriberto Medeiros (PSB) - sim

17 - Lula da Fonte (PP) - ausente

18 - Lucas Ramos (PSB) - sim

19 - Guilherme Uchôa Junior (PSB) - sim

20 - Coronel Meira (PL) - não

21 - Felipe Carreras (PSB) - sim

22 - Mendonça Filho (UB) - ausente

23 - Luciano Bivar (UB) - ausente

24 - Fernando Rodolfo (PL) - não

