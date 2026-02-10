Ter, 10 de Fevereiro

TECNOLOGIA

Câmara aprova MP que transforma órgão de proteção de dados em agência reguladora

Texto proposto pelo governo Lula vai ao Senado

Plenário da Câmara dos Deputados, em BrasíliaPlenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira uma medida provisória (MP) editada pelo governo que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora. texto será enviado ao Senado.

De acordo com a MP, a nova autarquia de natureza especial será vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira e patrimônio próprio.

O texto ainda cria o cargo de regulação de proteção de dados, que especialista será preenchido por concurso público, com exigência de formação específica. O cargo foi criado pela transformação de cargos vagos de agente administrativo, de nível intermediário, da carreira da previdência, da saúde e do trabalho.

 

São 797 cargos vagos transformados em 200 cargos vagos de especialista. Com sobras orçamentárias dessa transformação, são criados 18 cargos de livre provimento.

No entanto, o preenchimento dos cargos dependerá de autorização orçamentária. Atuais servidores em atividade no âmbito da autoridade nacional poderão permanecer na agência sem nova autorização de seu órgão de origem.

