Política
Câmara aprova projeto de lei que permite que cooperativas acessem fundos constitucionais
O texto segue para sanção presidencia
O projeto, no âmbito da regulamentação da reforma tributária, permite o acesso das cooperativas aos fundos sem criação de nova despesa obrigatória ou renúncia fiscal direta - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 19, o projeto de lei complementar (PLP) 262/2019 que permite que cooperativas possam acessar recursos de fundos constitucionais, como o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). Foram 442 votos favoráveis e dois contrários.
Leia também
• CCJ da Câmara adia análise de PEC sobre redução da maioridade penal
• Câmara aprova projeto que dá 15 anos para partido pagar multa e libera disparo de mensagens
O projeto, no âmbito da regulamentação da reforma tributária, permite o acesso das cooperativas aos fundos sem criação de nova despesa obrigatória ou renúncia fiscal direta. O texto segue para sanção presidencial.