Educação Câmara aprova projeto de Lula que cria instituto federal com sede onde pai de Motta é prefeito A proposta foi o primeiro projeto de lei a ser enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Câmara em 2026

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (3) um projeto de lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. A sede será no município de Patos (PB), cujo prefeito é Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A proposta foi o primeiro projeto de lei a ser enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Câmara em 2026. O texto foi incorporado a um projeto que cria cargos de provimento efetivo no âmbito dos Ministérios da Educação e da Gestão.

Em vídeo na sua rede social, nesta terça, Motta fez um agradecimento a Lula. "É a interiorização da educação superior e técnica, capacitando os nossos jovens para o futuro. Quero agradecer ao presidente Lula e ao ministro Camilo Santana por este projeto", disse.

Em 5 de janeiro, seu pai também celebrou o projeto. "Por conta da localização geográfica, da estrutura que já temos no nosso IF, Patos será sede da reitoria", argumentou. "Isso fortalece toda a nossa Paraíba, porque mais oportunidades serão criadas." Nabor é pré-candidato ao Senado e busca o apoio de Lula.

A proposta teve como relator o deputado Átila Lira (PP-PI), e a votação foi simbólica. O projeto altera uma lei de 2008 que cria os Institutos Federais de Educação para prever o desmembramento do Instituto Federal da Paraíba e estabelecer a instituição. A matéria vai ao Senado.

Se o projeto for aprovado, o Poder Executivo ainda deve publicar um ato para regulamentar o Instituto. O Ministério da Educação nomeará o reitor em caráter pro tempore. Em seguida, haverá um prazo de cinco anos para que haja consulta à comunidade escolar para a indicação do reitor.



