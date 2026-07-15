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Política Câmara aprova projeto que suspende prescrição de pena para condenados foragidos Texto impede que prazo continue correndo durante fuga e segue para análise do Senado

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5.500/2019, e autoria do deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), que altera as regras de prescrição para condenados que fogem do cumprimento da pena ou descumprem as condições da liberdade condicional. A proposta determina que o prazo de prescrição da execução da pena fique suspenso enquanto o condenado permanecer foragido. O texto foi aprovado sem alterações, com parecer favorável do relator, deputado Alberto Fraga (PL-DF) e segue para análise do Senado.

Pelas regras atuais, quando um condenado foge, a prescrição da execução penal passa a ser calculada com base no tempo restante da pena. Com a mudança aprovada pelos deputados, esse prazo deixará de correr até que o foragido seja recapturado ou se apresente para retomar o cumprimento da condenação.

Na prática, a proposta evita que o período em que o condenado permanece foragido contribua para extinguir a possibilidade de execução da pena pelo Estado.

Para Kim Kataguiri, a alteração busca impedir que o tempo em liberdade resulte na prescrição da pena.

"Senão você está premiando, você está estimulando o sujeito a fugir, porque se ele for competente na sua fuga, não for pego num determinado período de tempo, que vai depender do crime que ele cometeu, ele pode voltar como se nada tivesse acontecido.", afirmou.

O relator Alberto Fraga também defendeu a proposta, afirmando que a suspensão do prazo corrige uma distorção da legislação vigente.

"A proposta é oportuna e conveniente, inovando positivamente no ordenamento jurídico nacional, ao criar uma hipótese de suspensão da prescrição condenatória de condenados que fugiram do cumprimento da pena", disse.

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) afirmou que a mudança fortalece a execução penal ao impedir que condenados obtenham vantagem em razão do tempo em que permanecem foragidos.

"A gente fica indignado quando se vê tanto bandido solto, tanto bandido que foge e volta, depois aproveita o prazo prescricional. Isso dá uma insegurança enorme, porque mexe com aquela questão que a gente pensa: na impunidade", declarou.

O projeto também gerou debates sobre sua eventual aplicação a casos envolvendo figuras públicas. A deputada Erika Kokay (PT-DF) citou o caso da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), enquanto o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) questionou se a regra alcançaria o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em resposta, Alberto Fraga afirmou que a proposta não se aplica ao caso de Eduardo Bolsonaro por não se tratar de fuga do cumprimento de pena.

Se aprovado pelo Senado e sancionado, o projeto passará a integrar as regras do Código Penal relativas à execução das penas privativas de liberdade.

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